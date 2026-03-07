В Тюмени обновляют 50-летний канализационный коллектор

Канализационный коллектор сроком службы около 50 лет реконструируют в районе площади Памяти в Тюмени с использованием современных технологий санации трубопроводов.

Перед проведением реконструкции трубопровод был тщательно промыт. За месяц из 500-метровой трубы с помощью мощной специализированной техники извлекли 30 кубометров мусора – остатки влажных салфеток, огромное количество жира и других отходов. Коллектор был заилен на треть, что препятствовало его нормальной работе.

"В условиях современного города санация – самый эффективный способ реконструкции без раскопок и ограничения услуг водоснабжения и водоотведения, создавая новую трубу внутри изношенной", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Технология санации не предполагает земляных работ, но на Площади Памяти пришлось сделать одну раскопку, чтобы отремонтировать колодец. Перед тем, как снять тротуарную плитку, ее отогрели и после завершения работ вернут на прежнее место, - сообщает Тюменская линия.