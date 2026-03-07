Современную диагностику осваивают в заводоуковской больнице

Современное видеоэндоскопическое оборудование появилось в Областной заводоуковской больнице №12, благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, реализуемой в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Новые технологии позволяют врачам проводить высокоточные исследования, выявляя патологии на ранних этапах, что значительно повышает шансы пациентов на успешное лечение и полное восстановление здоровья.

В арсенале больницы две новейшие эндоскопические системы, предназначенные как для диагностики, так и для хирургического вмешательства. Благодаря этому врачи получают уникальные возможности, помогающие спасать здоровье тысяч жителей каждый год.

За первый год эксплуатации оборудования специалисты провели значительное количество процедур:

- Бронхоскопия: более 80 обследований позволили выявить изменения дыхательных путей и своевременно начать необходимое лечение.

- Гастроскопия: проведено более 2000 исследований, направленных на выявление патологий желудка и двенадцатиперстной кишки.

- Колоноскопия: около тысячи исследований кишечника помогли предотвратить развитие серьезных осложнений и оперативно приступить к лечению обнаруженных проблем.

По словам начальника службы амбулаторно-поликлинической помощи Областной больницы, №12 Алеси Мамчиц, эффективность раннего выявления достигла внушительных показателей.

Примерно 60% случаев нам удается обнаружить именно на начальных стадиях, что позволяет избежать тяжелых последствий и повысить качество жизни пациента, - сообщила Елена Мальцева, пресс-секретарь ОБ №12 (г. Заводоуковск).