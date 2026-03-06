На треть больше нормы выпало снега за зиму в Тюмени

За три месяца зимы в Тюмени выпало 97 мм снега при общей норме 63 мм, в сравнении с предыдущими годами эта цифра выглядит внушительно. О том, как снег убирают на "Вечернем хэштеге"рассказал замглавы города, директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин.

Со слов Сорокина, на полигоны вывезено 3,8 млн кубометров снежных масс, в том числе 530 тысяч кубов вывезли со дворов управляющие компании.

За уборку автомобильных дорог в границах Тюмени, межквартальных проездов, территорий общего пользования, скверов, парков отвечают управы административных округов и департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. УК представляют интересы собственников жилья. Каждая из сторон убирает в своей зоне ответственности согласно плану.

"Совместно с управляющими компаниями мы разработали графики уборки дворовых территорий. По их выполнению ведется ежедневная отчетность в Единый центр оперативного реагирования. Ещё один вопрос, который находится на контроле, – сосульки и снежные массы, свисающие с крыш. Уже третью неделю ведется массовая проверка дворовых территорий, домов, крыш и тех мест, где может скопиться снег. Все нарушения фиксируются", - сообщил Сорокин.

На сегодня обследовано 3,9 тысячи многоквартирных домов, выявлено 360 замечаний, нарушители оштрафованы на сумму 1,8 млн рублей.