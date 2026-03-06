Партийцы уральских регионов обсудили взаимодействие фракций всех уровней

Выездное заседание комиссии Уральского межрегионального координационного совета партии по работе с депутатскими объединениями "Единой России" состоялось в Тюмени. Участие в нем приняли руководители фракций законодательных органов всех шести субъектов УФО. Они обменялись мнениями, лучшими практиками партийной работы, а также обсудили актуальные приоритеты "Единой России".

"Каждый регион уникален, но приоритеты для всех остаются прежними – это исполнение Послания президента, реализация наказов избирателей, Народной программы "Единой России" и формирование общих законодательных инициатив", — подчеркнул руководитель Уральского МКС партии, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Госдумы РФ Иван Квитка.

Другие задачи, стоящие сегодня перед партией на всех уровнях, обозначил председатель комиссии, руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы Андрей Артюхов. Он отметил, что среди них – поддержка участников СВО, работа по партийным проектам "Единой России", а также сбор предложений жителей для формирования нового программного документа, с которым партия пойдет на выборы в этом году.

"На заседании комиссии принято решение провести обучающие семинары с муниципальными депутатами для повышения качества работы в социальных сетях. Также гостей познакомили с работой волонтерского центра Тюменской областной думы и мероприятиями законодательного органа по проведению Года единства народов России", — прокомментировал Андрей Артюхов.

Решением Уральского МКС комиссию возглавил Андрей Артюхов. Также в состав вошли первый замсекретаря Ханты-Мансийского реготделения партии Наталья Западнова, замсекретаря Курганского реготделения партии Марат Исламов, замсекретаря Ямало-Ненецкого реготделения партии Виктор Казарин, замсекретаря Челябинского реготделения партии Денис Моисеев, член президиума Регионального политического совета Свердловского регионального отделения партии Елена Чечунова.



