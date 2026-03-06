Светлана Иванова обсудила с коллегами в Южно-Сахалинске сотрудничество местной и Тюменской гордум

Председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова продолжает от имени депутатского корпуса расширять межмуниципальное сотрудничество. Находясь в Южно-Сахалинске в отпуске, она провела ряд рабочих встреч.

В штабе "Единой России" с координатором федерального партийного проекта в Сахалинской области, депутатом Сахалинской областной думы Натальей Коршуновой Светлана Иванова обсудила работу движения, успешные практики регионов, обменялась важным опытом.

Вторая встреча состоялась с председателем Думы Южно-Сахалинска Олегом Логачевым и его заместителем Татьяной Рудаковой, которая курирует "Женское движение Единой России" в городе. В беседе стороны обсудили перспективы заключения соглашения о сотрудничестве между думами.

"Межмуниципальное взаимодействие для депутатов — это не просто формальные встречи или подписание соглашений. Это реальный рабочий инструмент, который приносит конкретную пользу — в первую очередь жителям наших городов", - уверена Светлана Иванова.

Напомним, что Тюменская гордума выстроила взаимодействие с муниципалитетами в десяти регионах России, в списке такие города, как Екатеринбург, Челябинск, Курган, Красноярск, Салехард, Ханты-Мансийск, Якутск, Краснодон, Рязань, Волгоград.