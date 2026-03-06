Сибирь готовится к выращиванию собственных орхидей и хризантем

Два тепличных комплекса по выращиванию цветов в этом году планируют запустить Новосибирская область и Алтай. Общий объем таких инвестиций превышает 3,6 млрд рублей.

Проектная мощность одного из них, локализующегося в Новосибирской области, предполагает производство до 2,7 млн орхидей фаленопсис в год. С учетом уже действующих в России проектов, это позволит обеспечить более 70% рынка орхидей в нашей стране.

Второй комплекс — для хризантем — строят на Алтае. Прогнозируемый объем производства — до 8,7 млн цветов в год, что составит более 3% рынка хризантем в России.

Оба проекта реализуются с господдержкой, в рамках госпрограммы Минсельхоза РФ № 1528 по льготному кредитованию АПК с финансированием ВТБ.

Руслан Еременко, член правления ВТБ:

Для выращивания цветов в Сибири требуются серьёзные инвестиции и особые технологии. Нам важно поддерживать бизнес в развитии здесь уникального производства, которое укрепит экономику и создаст новые рабочие места.

Реализация продукции будет осуществляться через федеральные торговые сети, включая X5 Group, "Магнит", "Ленту", "Лемана Про", "АШАН", "О’кей" и "Светофор". В рамках проектов будет создано не менее 80 рабочих мест.

"Тепличное цветоводство – это технологически сложный и затратный процесс, особенно для сибирских условий. Наша стратегическая задача добиться того, чтобы мы обеспечивали свои же потребности в живых цветах", — подчеркнула Светлана Горкунова, представитель инвестора.