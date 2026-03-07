Прямую линию TNF проведут для тюменских компаний

12 марта в 12:00 Промышленно-энергетический форум TNF проведет прямую линию "Почему 2026 будет иным: о вызовах и решениях с TNF". Это открытая площадка для диалога с ведущими экспертами отрасли и публичный старт деловой программы форума.

В условиях внешних ограничений и технологической трансформации бизнес переосмысливает подход к отраслевым площадкам: приоритет отдается не формальному присутствию, а предметному диалогу и выработке практических решений. Именно в этой логике формируется архитектура TNF 2026, - сообщает пресс-центр TNF.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации t.me/TNF_registration_bot?start=258560. Главная особенность онлайн-встречи — возможность для каждого зрителя стать полноценным участником дискуссии. Вопросы можно направить заранее через специальную форму.