Прямую линию TNF проведут для тюменских компаний

12:28 07 марта 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

12 марта в 12:00 Промышленно-энергетический форум TNF проведет прямую линию "Почему 2026 будет иным: о вызовах и решениях с TNF". Это открытая площадка для диалога с ведущими экспертами отрасли и публичный старт деловой программы форума.

В условиях внешних ограничений и технологической трансформации бизнес переосмысливает подход к отраслевым площадкам: приоритет отдается не формальному присутствию, а предметному диалогу и выработке практических решений. Именно в этой логике формируется архитектура TNF 2026, - сообщает пресс-центр TNF.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации t.me/TNF_registration_bot?start=258560. Главная особенность онлайн-встречи — возможность для каждого зрителя стать полноценным участником дискуссии. Вопросы можно направить заранее через специальную форму.

Теги: TNF
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2026