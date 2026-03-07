Праздник единства состоялся в Тюмени: творческие сообщества переосмыслили народные традиции

Для тюменцев и представителей творческих сообществ прошла интерактивная программа "Хранители" на площадке центра "Космос". Мероприятие, посвященное Году единства народов России, приурочили ко дню рождения площадки. Праздник прошел в стиле "а-ля рюс" и был посвящен развитию культурного диалога между поколениями.

Инсталляция, созданная тюменским художником Машей Хайбуллиной, представила 20 уникальных кокошников, которые не только отражали народные мотивы, но и предлагали гостям стать соавторами произведения. Посетители могли примерить понравившиеся головные уборы, а также дополнить их предложенными материалами.

Программу открыли модели из стиль-студии "Кружева". Они представили три коллекции, каждая из которых стала творческой интерпретацией народных мотивов. "Петушки" отсылали зрителей к знаменитому карамельному леденцу, коллекция "Ванюша" была посвящена игре в лапту, а в основу "Спозаранку" легла тема взросления.

После показа для гостей организовали интерактивную игру: участники разделились на четыре команды и отправились выполнять тематические задания по станциям. Одну из площадок для них подготовили представители театральной мастерской "Будильник". Помогали участникам и сопровождали их по маршруту студенты Тюменского колледжа искусств и культуры. Финал игры был деловым: команды защищали свои идеи проектов на предстоящий год.

Финалом вечера стал массовый хоровод. Фольклорный ансамбль "Радоница" объединил всех участников и зрителей в одном кругу. Завершился праздник выступлением студии современного вокала "Соло" — гости подпевали известные российские песни, - сообщает Мегатюмень.



— В Год единства народов России для нас важно быть точкой притяжения творческих сообществ города. Благодарим тюменских создателей и наших друзей, которые приняли участие в интерактивной программе "Хранители". Вместе мы смогли доказать, что сохранение народных традиций возможно через их творческое переосмысление и развитие, — поделилась Ирина Вадачкория, руководитель театрального центра "Космос".