Полезны ли кроссворды против деменции, ответил тюменский психолог

Разгадывание кроссвордов не является профилактикой деменции, считает практикующий психолог Мария Богданова. Последние исследования доказали, что это миф, равно как и занятия любой другой интеллектуальной деятельностью.
– Это заблуждение поддерживается наличием когнитивного запаса у профессоров: у них изначально высокий уровень интеллекта, и с развитием деменции они "спускаются" до уровня среднестатистического человека, но на протяжении нескольких лет их регресс становится более заметным, – сказала психолог.
Реальную пользу для профилактики приносят здоровый образ жизни, полноценный сон, физическая активность (особенно танцы и упражнения на координацию) и социальные связи. Мозгу нужно всегда изучать что-то новое.
Социальная активность заставляет нас анализировать, сопереживать, запоминать новое и выстраивать логические связи. Именно это многообразие задач не дает угаснуть мозгу, – сообщает Тюменская область сегодня.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru