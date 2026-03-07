Полезны ли кроссворды против деменции, ответил тюменский психолог

Разгадывание кроссвордов не является профилактикой деменции, считает практикующий психолог Мария Богданова. Последние исследования доказали, что это миф, равно как и занятия любой другой интеллектуальной деятельностью.

– Это заблуждение поддерживается наличием когнитивного запаса у профессоров: у них изначально высокий уровень интеллекта, и с развитием деменции они "спускаются" до уровня среднестатистического человека, но на протяжении нескольких лет их регресс становится более заметным, – сказала психолог.

Реальную пользу для профилактики приносят здоровый образ жизни, полноценный сон, физическая активность (особенно танцы и упражнения на координацию) и социальные связи. Мозгу нужно всегда изучать что-то новое.

Социальная активность заставляет нас анализировать, сопереживать, запоминать новое и выстраивать логические связи. Именно это многообразие задач не дает угаснуть мозгу, – сообщает Тюменская область сегодня.