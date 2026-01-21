Более тысячи тонн сыра произведено в Тюменской области в 2025 году

За 11 месяцев 2025 года в Тюменской области произведено 1095 тонн сыра, ассортимент твердых, полутвердых и мягких сыров насчитывает более 50 наименований, например, пошехонский, гауда, моцарелла, качотта и другие. Продукция изготавливается как по традиционной технологии, так и по итальянским и французским рецептам, сообщили в департаменте АПК.

Производством сыра в регионе занимаются предприятия, частные сыроварни и предприниматели. В этом году производство сыра может возрасти, так как ООО "Тюменские молочные сыры" в 2025 году на производственной площадке бывшего молзавода в ярковском селе Покровское реализовало инвестпроект по организации сырного производства - теперь планирует там создать 30 новых рабочих мест и перерабатывать до тысячи тонн молока в месяц.