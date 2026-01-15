Жителя Хабаровска в Тюмени отправили в колонию на 4 года за работу курьером у мошенников

19-летнего жителя Хабаровска в Тюмени признали виновным в мошенничестве и приговорили к 4 годам колонии общего режима за то, что как курьер собирал с местных пенсионеров деньги после звонков мошенников.

С июля по август 2025 года подсудимый вступил в сговор с неустановленными лицами с целью хищения денег у пенсионеров. Соучастники звонили жителям Тюменской области от имени сотрудников правоохранительных органов, заявляли жертвам, что они подозреваются незаконном финансировании терроризма и предлагали передать курьеру деньги для хранения на "безопасных счетах". Таким образом молодому человеку удалось забрать у двух пожилых людей около 3 млн рублей.

Сд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании причиненного ущерба.

В отношении остальных лиц материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сообщили в облпрокуратуре.