Жителя Хабаровска в Тюмени отправили в колонию на 4 года за работу курьером у мошенников

19-летнего жителя Хабаровска в Тюмени признали виновным в мошенничестве и приговорили к 4 годам колонии общего режима за то, что как курьер собирал с местных пенсионеров деньги после звонков мошенников.
С июля по август 2025 года подсудимый вступил в сговор с неустановленными лицами с целью хищения денег у пенсионеров. Соучастники звонили жителям Тюменской области от имени сотрудников правоохранительных органов, заявляли жертвам, что они подозреваются незаконном финансировании терроризма и предлагали передать курьеру деньги для хранения на "безопасных счетах". Таким образом молодому человеку удалось забрать у двух пожилых людей около 3 млн рублей.
Сд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании причиненного ущерба.
В отношении остальных лиц материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сообщили в облпрокуратуре.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru