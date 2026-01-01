В тюменской исправительной колонии собрали урожай грейпфрутов

Фото - пресс-служба УФСИН по ТО

В оранжерее исправительной колонии № 4 города Тюмени собрали очередной урожай грейпфрутов - более 20 килограммов, каждый плод около 300-400 граммов весом, сообщает пресс-служба УФСИН России по Тюменской области.

Грейпфрутовое дерево вместе с другими растениями было высажено на территории колонии примерно в 1970-х года, растет на небольшом участке земли, более двадцати килограммов плодов с него собирают в торой год подряд. Говорят, урожай удается собирать благодаря правильному уходу - подходящему питанию, световому режиму и соответствующему для тропического дерева уровню влажности.