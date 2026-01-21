"Трезвое село", "Праздники" и "Ландыши": что смотрели тюменцы в новогодние каникулы

Онлайн-кинотеатр Wink представил сериалы и фильмы, которые лидировали по количеству просмотров в новогодние каникулы (с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года) у жителей Тюменской области.

Второй год подряд феноменальные результаты демонстрирует сериал "Ландыши" (18+), два сезона которого заняли верхние строчки новогоднего хит-парада. Согласно "Индексу Кинопоиск Pro", "Ландыши" — самый популярный российский сериал каникул. Очень неожиданным участником топ-10 кино стал проект Wink Originals из Башкортостана "Трезвое село" — единственный в рейтинге документальный фильм, название которого к тому же наверняка очень актуально для многих зрителей после новогодней ночи. Фильм рассказывает о том, как жители башкирской глубинки пытаются бросить пить, чтобы выиграть в республиканском конкурсе шесть миллионов рублей.

Топ-10 сериалов:

"Ландыши. Вторая весна" (18+, 2-й сезон).

"Ландыши. Такая нежная любовь" (18+, 1-й сезон).

"Праздники" (16+, 3-й сезон).

"Обнальщик" (18+ ).

"Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+).

"Москва слезам не верит. Все только начинается" (18 +).

"Комбинация" (18+).

"Тысяча “нет” и одно “да”" (16+).

"Нам покер" (18+).

"Мама будет против" (16+, 3-й сезон).

Топ-10 фильмов:

"Ёлки-12" (12+).

"Шальная императрица" (18+).

"Мажор в Дубае" (18+).

"Яга на нашу голову" (6+).

"Маша и Медведи" (6+).

"Трезвое село" (18+).

"Любопытная Варвара и Новый год" (6+).

"Папины дочки. Мама вернулась" (6+).

"Август" (18+).

"Одна дома 3" (6+).

Рейтинг по просмотрам телеканалов среди тюменских зрителей в новогодние каникулы сложился следующим образом: возглавляет топ-5 "Первый канал", далее идут "Россия 1", ТНТ, НТВ и СТС.

Дмитрий Пампушка, директор по работе с массовым сегментом филиала в Тюменский и Курганской областях компании "Ростелеком":

Анализ новогодних просмотров в нашем онлайн-кинотеатре демонстрирует явное доминирование контента собственного производства: 80 % проектов, вошедших в топ, являются сериалами линейки Wink Originals. Это доказывает, что видеосервис умеет создавать контент, который находит отклик у самой широкой аудитории. Планы на 2026 год включают дальнейшее развитие этого направления с выпуском продолжения криминальной франшизы "Фишер", запуском первого в стране сериала о теннисе "Игра на вылет" и первой российской адаптации культового произведения братьев Стругацких "Трудно быть богом". В настоящее время более 94 тысяч жителей Тюменской области смотрят Wink и мы уверены, что число подписчиков будет расти.

В сегменте детского и семейного контента в онлайн-кинотеатре Wink в рейтинг вошли "Елки-12", "Яга на нашу голову","Маша и Медведи", "Любопытная Варвара и Новый год" (проект Wink) и "Папины дочки. Мама вернулась".

Елена Хоменко, жительница Тюмени, пользователь видеосервиса Wink:

Семейный досуг у нас часто проходит за просмотром кино. Для ребенка — это мультфильмы на планшете, для мужа — исторические фильмы, которые он может смотреть на ноутбуке. Я тоже всегда нахожу что-то по душе — от легких комедий до триллеров. Все это доступно на одной онлайн-платформе, предлагающей каждому идеальное разнообразие жанров.

Подключить Wink можно на любом девайсе или Smart TV, скачав специальное приложение и пройдя несложную регистрацию.

Реклама

ПАО "Ростелеком" erid 2VtzqxFPyrs