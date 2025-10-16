Тюменская семья Усановых отличилась на всероссийском конкурсе "Семья года"

10:21 16 октября 2025
Семью Усановых из Аромашевского муниципального округа с получением награды X Всероссийского конкурса "Семья года" поздравил губренатор Тюменской области Александр Моор.

"Виктор Владимирович и Лариса Геннадьевна стали одной из 15 супружеских пар, которые победили в очень важной номинации –  "Семья защитника Отечества". Пара воспитала троих сыновей. Двое из них, старший и младший, сейчас защищают Родину на специальной военной операции, имеют боевые награды. Средний сын обучает военнослужащих. Супруги активно участвуют в волонтёрском движении "Своих не бросаем". Благодарю Виктора Владимировича и Ларису Геннадьевну за воспитание настоящих патриотов и активный вклад в поддержку наших военнослужащих", - написал Моор в своем тг-канале.

Жители Тюменской области участвуют во Всероссийском конкурсе "Семья года" с момента его основания и каждый год входят в число победителей.

