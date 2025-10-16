С приговоренного к условному сроку тюменца взыщут 1 млн руб за обман при сносе домов

13:38 16 октября 2025
Руководителя коммерческой организации признали виновным в мошенничестве при исполнении нескольких муниципальных контрактов на снос аварийных жилых домов в городе Тюмени.

В  суде установлено, что в мае 2019 года подсудимый заключил эти контракты, затем подготовил и представил в муниципальное учреждение фиктивные документы о том, что понес расходы по утилизации отходов на специализированном полигоне, на основании которых получил свыше 700 тыс. рублей.

На имущество подсудимого стоимостью 1 млн рублей наложен арест. Суд приговорил его к  лишению свободы на 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Также суд удовлетворил гражданский иск муниципального учреждения и взыскал причиненный ущерб. Арест на имущество сохранен до исполнения приговора.

