Всемирный день продовольствия: как местные производители делают качественное молоко доступным

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

16 октября мир говорит о продовольственной безопасности – не только о запасах, но и о стабильном доступе к качественным продуктам каждый день. В Тюменской области ключевую роль здесь играют местные переработчики. Например, в компании "Золотые луга" уверены, что продовольственная устойчивость начинается рядом с домом: с прозрачной логистики, короткого пути от производства до прилавка и ответственности перед покупателем.

Ситниковский молочный комбинат (филиал АО "Золотые луга") – одно из старейших перерабатывающих предприятий региона: в 2025 году ему исполнилось 93 года. За десятилетия он прошёл путь от традиционного цеха до современного производства, где работают автоматизированные линии розлива, действуют стандарты гигиены и безопасности, а контроль качества встроен в каждый этап – от приёмки сырья до хранения готовой продукции.

В "Золотых лугах" последовательно внедряют бережливые технологии. Это и оптимизация маршрутов, и сокращение потерь на производстве, и цифровой мониторинг ключевых показателей. Для потребителя это выглядит просто: привычные молочные продукты вовремя появляются на полке и сохраняют качество независимо от сезона.

Качество подтверждается не только внутренним контролем, но и внешними экспертными оценками. Продукция "Золотых лугов" ежегодно берёт награды федеральных и международных конкурсов (например, конкурса качества пищевой продукции "Гарантия качества" Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН). В 2024 году молочный комбинат "Ситниковский" получил звание лауреата конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области" сразу по семи позициям.

"Мы держим высокую планку качества и безопасности, потому что сами – постоянные потребители нашей продукции. Каждый этап у нас прозрачен и автоматизирован: это исключает риски и даёт стабильный результат для семьи покупателя", – отмечает директор по качеству АО "Золотые луга" Алёна Пинигина.

Открытость – ещё одна опора продовольственной безопасности. "Золотые луга" является постоянным участником сельхозярмарок Тюменской области, где жители могут приобрести молочную продукцию по ярмарочным ценам и задать вопросы прямо на площадке. Такие форматы, как ярмарки выходного дня и региональные акции "Покупай тюменское", укрепляют связь производителя и потребителя.

География диалога с потребителем шире региона: компания регулярно выезжает на межрегиональные продовольственные ярмарки, в том числе на "День оленевода" в Салехарде, где тюменская "молочка" традиционно пользуется высоким спросом у северян.

Производственная дисциплина конвертируется и в экономические результаты. По итогам 2024 года Ситниковский молочный комбинат отмечен за наивысший прирост производства среди предприятий переработки в Омутинском районе – показатель того, что системные улучшения и бережливые технологии работают не на словах, а в цифрах.

Продовольственная безопасность складывается из множества ежедневных решений. Локальное производство, автоматизация, бережливый подход и открытость к обратной связи формируют то самое "высокое качество" – когда на столе у тюменцев натуральные молочные продукты, а у региональной экономики – устойчивый рост.