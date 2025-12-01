Авиакомпанию оштрафовали за продажу большего количества билетов, чем мест в самолете

Авиакомпания ЮТэйр привлечена к административной ответственности за овербукинг после того, как купившему билет на рейс Тюмень-Москва пассажиру оказали в перевозке из-за отсутствия свободных мест в самолете.

"Проведена проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг в деятельности ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр". Установлено, что в августе 2025 года авиапассажиру, следовавшему рейсом Тюмень-Москва, неправомерно в одностороннем порядке отказано в реализации воздушной перевозки, поскольку число зарегистрированных пассажиров превысило количество мест на борту воздушного судна", сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

За оказание услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований компания оштрафована на 50 тыс. рублей.