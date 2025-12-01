Семья и личная жизнь чаще всего являются источником переживаний для жителей России

Главным источником переживаний для большинства россиян являются семья и личная жизнь. Следом идут работа, финансовые вопросы, а также социальная и политическая обстановка, такие данные приводит ВЦИОМ.

Четверо из десяти россиян часто переживают стресс. За три года этот показатель вырос почти в полтора раза. Сильнее всего от стресса страдают люди среднего возраста, чей уровень напряжения очень высок (60,1-66,5 п.). У старшего поколения индекс находится в зоне 20-40 п.

На фоне растущего стресса постепенно меняется и психологическая культура. За три года доля тех, кто стал чаще обращаться за профессиональной психологической помощью, выросла двукратно, хотя по-прежнему остается небольшой. Особенно эта практика востребована у молодежи.

"Способы борьбы со стрессом остаются простыми и "домашними". Чаще всего люди выбирают отдых и хобби: чтение, музыку, фильмы. На втором мест работа над собой и самоанализ, на третьем – общение с близкими. Эти поведенческие стратегии находят отражение и в изменившихся привычках. По собственным оценкам, наши сограждане стали больше общаться с друзьями и родными, активнее заниматься спортом, а также проводить время за телевизором или в интернете", - констатируют во ВЦИОМ.