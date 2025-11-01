Тюменская область завершила уборку урожая

Фото депАПК

В Тюменской области завершилась уборочная кампания - по оперативным данным, аграрии собрали 1 866 600 тонн зерновых и зернобобовых культур с урожайностью 29,6 центнера с гектара. Среди лидеров по валовому сбору зерна хозяйства Заводоуковского, Ишимского, Упоровского округов, сообщает департамент АПК.

С полей также убран весь объем картофеля, моркови, капусты, свеклы и других овощей открытого грунта. В этом году хозяйствами собрано 207 512 тонн картофеля с урожайностью 327 центнеров с гектара и 60 248 тонн овощей открытого грунта с урожайностью 555 центнеров с гектара.

"Урожайность зерновых, картофеля и овощей – рекордная за всю историю региона и полностью покрывает внутреннюю потребность региона", - подчеркнули в департаменте.

Кроме того, аграрии в полном объеме произвели засыпку 174 тысяч тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур под урожай 2026 года

Напомним, в 2024 году аграрии собрали почти 1,698 млн тонн зерна при средней урожайности 24,4 центнера с гектара, уборочная завершена 5 ноября. В 2023 году о конце уборочной кампании сообщили 31 октября, тогда собрали 1,685 млн тонн зерновых и зернобобовых культур при урожайности 23 центнера с гектара.