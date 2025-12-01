"Долгая дорога к ближнему" - утраченный роман Зота Тоболкина опубликовали в Тюмени спустя 35 лет

Очередной выпуск литературно-художественного альманаха "Врата Сибири" медиахолдинг "Тюменская область сегодня" посвятил утраченному в 1990 году и обретенному в 2025-м роману "Долгая дорога к ближнему" известного в России и за рубежом писателя и драматурга Зота Тоболкина. Почти детективная история утраты рукописи и ее обретения предваряет сам роман.

Презентация произведения известного земляка состоялась 17 декабря в "Менделеевке". В теплой дружеской атмосфере директор медиахолдинга "Тюменская область сегодня" Илона Гимпелевич, которая и выступила инициатором публикации романа в альманахе, друзья и родственники Зота Корниловича рассказали участникам встречи про самого автора, о его творческом пути и наставничестве в отношении молодых писателей. Так, заслуженный работник культуры РСФСР Владимир Волчек, которого Тоболкин называл своим крестным, рассказал о его становлении как драматурга. Воспоминаниями о дружбе и сотрудничестве поделились редактор литературно-художественного альманаха "Врата Сибири" Леонид Иванов и председатель реготделения Союза писателей России Сергей Козлов.

"Говорят, душа человека бессмертна. Я думаю, он был бы счастлив, что мечта его сбылась", - прокомментировала выход в свет романа жена Зота Тоболкина Нелли Викторовна.

Зот Корнилович Тоболкин – советский и российский писатель, журналист, драматург. В советское время его произведения активно издавались, спектакли по его пьесам шли в 56 театрах СССР, а также в Японии, Болгарии и других странах. Он родился в Заводоуковском районе в 1935 году, умер в 2014-м в Тюмени. В этом году ему исполнилось бы 90 лет.

Альманах вышел тиражом в тысячу экземпляров, половина журналов передана в библиотеки региона.