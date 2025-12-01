ГЧП сохранит для инфраструктуры 29 трлн рублей

ВТБ Инфраструктурный Холдинг изучил ключевые преимущества инструментов государственно-частного партнерства, потенциал их использования для отраслей и сценарии развития инфраструктуры до 2040 года. Аналитический обзор "Концессии и госзаказ: стимулы, возможности и сценарии инфраструктурного развития" опубликован в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!".

Доля капитальных затрат в рамках концессий и ГЧП в общих расходах строительства ежегодно возрастает. До пандемии она составляла 3,5% (322 млрд руб.), в 2024 году достигла 6% (1 трлн руб.), а в следующие годы приблизится к 8-9% (1,6-1,8 трлн руб.). На это повлияют строительство высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург и создание автодорог в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах, а также смягчение денежно-кредитной политики.

Из-за инфляции строительство инфраструктурных объектов дорожает в среднем на 6-8% в год.

"Применение ГЧП-инструментов позитивно влияет на увеличение ВВП, занятость, объем налоговых отчислений, уровень развития инфраструктуры и инвестиционную привлекательность территорий. Такие инструменты позволяют наиболее полно раскрыть потенциал институциональных инвесторов, госбанков, госкомпаний и других участников рынка в финансировании отрасли и реализации новых масштабных проектов", - сказал член правления ВТБ Виталий Сергейчук.

По подсчетам аналитиков ВТБ Инфраструктурный Холдинг, на горизонте ближайших 15 лет применение инструментов ГЧП при создании или реконструкции инфраструктурных объектов обеспечит 29 трлн рублей в качестве инвестиций.

Среди инфраструктурных объектов она наиболее высокая оценка потенциала применения ГЧП у автомобильных дорог (8,8 балла из 10) и аэропортовых терминалов (8,4 балла). Среди отраслей лидируют транспортная (6,8 балла) и социальная инфраструктура (5,9 балла).

С полной версией аналитического обзора можно ознакомиться на сайте ВТБ Инфраструктурный Холдинг.