Рост электронной коммерции Уральского федерального округа на Авито почти достиг 40%

Объем электронной коммерции Уральского федерального округа на "Авито Товары" увеличивается - этот рост уже достиг практически 40%. Фокус на регионы, которые компания для себя наметила, даст большие результаты, сообщил коммерческий директор Авито Алексей Ли.

"Мы видим, что рост в уральском регионе составляет практически 40%. В целом, мы понимаем, что фокус на регионы, которые мы в этом году для себя наметили, даст большие результаты. Анализируя, в том числе, и представленность бизнеса, в частности уральского, мы видим достаточно большую долю от общего в доле предпринимателя с Урала. Мы видим огромную активность продавцов, потому что они продают и запчасти, они продают и лайфстайл, то есть они в целом представлены во всех наших категориях. И при этом, что нам нравится, они очень креативные и позволяют покупателям получать качественный сервис", - сообщил журналистам Ли после выступления на бизнес-конференции для продавцов "Авито по делу".

По словам Ли, в целом на Авито Товары пять основных категорий. Самые большие доли занимают автотовары (запчасти, шины, масла, всё), лайфстайл (разные вещи и для хобби, и для спорта, и для повседневного ношения), мебель, в том числе под заказ, стройка и электроника. Причем эксперты отмечают, что доля уже новых товаров в обороте превышает 50%.