Тюменка участвует в конкурсе амбассадоров регионов

Фото - https://vk.com/gerzenka

Елизавета Носова - блогер, эксперт и амбассадор государственных и коммерческих проектов и она в числе десяти представителей разных регионов участвует в четвёртом отборочном голосовании конкурсе "Лучший амбассадор региона" от Туту.

"Участники сообщества Туту ВКонтакте выбирают лучшие проекты, созданные энтузиастами и локальными лидерами со всей России — от авторских экскурсий до культурных инициатив. Из 10 участников каждого отбора только один выйдет в финал. Сейчас решается судьба проекта из Тюменской области: помочь землякам выйти в финал можно на страничке Туту во ВКонтакте. Для региона это шанс громко заявить о себе и показать, что именно здесь умеют вдохновлять на путешествия", - поясняют суть конкурса в пресс-службе ТУту.

На своей странице Вконтакте 23-летняя Елизавета Носова рассказывает об участии в молодежных форумах, творческих проектах и отмечает, что она блогер и амбассадор культурной и молодёжной жизни Тюменской области.