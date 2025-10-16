Депутаты Тюменской гордумы станут наставниками для сложных подростков

Фото https://duma.tyumen-city.ru

Депутаты Тюменской гордумы на заседании постоянной комиссии по социальному развитию обсудили профилактические меры по борьбе с преступностью среди подростков и выразили готовность стать для них наставниками.

По данным администрации города, с начала 2025 года 187 подростков совершили 359 преступлений, в основном кражи в торговых центрах и сетях. Почти на сто больше, чем в прошлом году, однако количество участников преступлений прочти не выросло, что говорит о тенденции к многоэпизодности преступлений. Правонарушители в основном — мальчики 13-14 лет.

Важным аспектом профилактики является организация занятости подростков и развитие системы наставничества. В Тюмени уже действует 135 наставнических пар, и среди наставников есть муниципальные служащие. Замглавы города Павел Креков призвал депутатов присоединиться к проекту, чтобы сформировать еще около 50 пар и обеспечить стопроцентный охват наставничеством подростков из группы риска.

Председатель комиссии Елена Бойко отметила, что важно ребят с асоциальным поведением выявлять на ранних этапах и корректировать их взгляды на жизнь. "До озлобления, когда, допустим, ребенок не воспринимает себя в том социуме, который вокруг, когда он одинок. Для этой цели будет усиливаться межведомственное взаимодействие", — подытожила Елена Бойко.

Елена Бойко выразила готовность стать наставником для ребенка, находящегося в социально опасном положении, подчеркнув важность личного примера в воспитании.