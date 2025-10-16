Фракцию ЛДПР в Тюменской облдуме возглавил Глеб Трубин

Руководителем фракции ЛДПР Тюменской облдумы стал Глеб Трубин, ранее фракцию возглавлял Владимир Сысоев, с ма 2025 года он является депутатом Госдумы РФ.
Руководителем Трубина избрали на заседании фракции ЛДПР при участии депутатов Ивана Вершинина, Артема Зайцева и Евгения Данникова. Депутат выразил слова искренней признательности своим коллегам за доверие и поддержку.
"Это большая ответственность, я готов работать на благо нашего региона. Все вместе мы продолжим делать все возможное для решения насущных проблем и улучшения качества жизни людей в Тюменской области. Только сообща сможем добиться многого",- подчеркнул Глеб Трубин.
