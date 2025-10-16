Фракцию ЛДПР в Тюменской облдуме возглавил Глеб Трубин

12:43 16 октября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Руководителем фракции ЛДПР Тюменской облдумы стал Глеб Трубин, ранее фракцию возглавлял Владимир Сысоев, с ма 2025 года он является депутатом Госдумы РФ.

Руководителем Трубина избрали на заседании фракции ЛДПР при участии депутатов Ивана Вершинина, Артема Зайцева и Евгения Данникова. Депутат выразил слова искренней признательности своим коллегам за доверие и поддержку.

 "Это большая ответственность, я готов работать на благо нашего региона. Все вместе мы продолжим делать все возможное для решения насущных проблем и улучшения качества жизни людей в Тюменской области. Только сообща сможем добиться многого",- подчеркнул Глеб Трубин.

Теги: ЛДПР , Тюменская областная дума
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2025