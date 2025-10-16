Около 100 жителей Тюменской области пострадали от мошенников за прошлую неделю

От действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 97 жителей региона, общая сумма похищенных денежных средств превысила 31 млн рублей, статистикой за прошлую неделю поделились в облпрокуратуре.

Максимальная сумма от одного пострадавшего - 4,1 млн рублей. Весомый ущерб понесли и супруги-пенсионеры из Тюмени - 1,5 млн рублей они перевели мошенникам после звонка от псевдосотрудника ФСБ - под предлогом предотвращения посредничества ВСУ он убедил потерпевших перечислить деньги.

Прокуратурой Центрального административного округа г. Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.