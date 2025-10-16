Шестиполосную новую дорогу запустили в эксплуатацию в Тюмени

В Тюмени завершилось строительство магистральной улицы Фармана Салманова. 15 октября по ней запустили движение транспорта, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

Новая дорога одинаково важна для жителей Тюмени и пригорода.

Максим Афанасьев напомнил, что строительство велось с 2024-го. Параллельно с этой улицей строили дороги вглубь жилого района – по улицам Василия Малкова, Николая Глебова, Бориса Прудаева. Финансирование велось из средств федеральной программы "Стимул". Контроль качества вело подведомственное Минстрою России ФБУ "РосСтройКонтроль".

"За два года район Тюменской слободы прирос 3 километрами качественного асфальта на проезжей части. Появились удобные тротуары, парковочные места, велосипедные дорожки, наружное освещение, обустроены посадочные площадки. Возведение дорог было увязано со строительством многоэтажной застройки. В перспективе ещё 315 гектаров площади будет освоено, и в дальнейшем под эти нужды также будут проектироваться и строиться удобные и комфортные дороги", - отметил Афанасьев.

Магистральная улица Фармана Салманова, имеющая шесть полос движения, примыкает к временной дороге Тюменского района, открытие проезда запланировано на 17 октября.