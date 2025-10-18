Эксперт Банка России посоветовал, как правильно взять кредит

Управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина поделилась ключевыми рекомендациями для заемщиков.
Оцените свои возможности. Прежде чем брать кредит, проанализируйте свои доходы и расходы; потенциальные риски (болезнь, увольнение, кризис); предстоящие крупные траты (учеба, рождение детей и т. п.).
Ежемесячные платежи по всем кредитам не должны превышать 30 % вашего дохода. Для долгосрочных займов (например, ипотеки) рассмотрите оформление страховки.
Сравните предложения разных банков. Изучите условия кредитования в нескольких организациях. Обращайте внимание на: процентную ставку; срок кредитования; штрафы и пени за просрочку; требования по страховке; наличие льготных программ.
Проверьте наличие лицензии банка на сайте Банка России в разделе "Проверить участника финансового рынка".
Внимательно читайте договор. Возьмите экземпляр договора и изучите его вдумчиво. Ключевой показатель — полная стоимость кредита (ПСК), указанная в квадратной рамке на первой странице. Она учитывает не только проценты, но и все платные услуги. Если есть вопросы — задавайте их сотрудникам банка.
Соблюдайте график выплат. Не откладывайте взносы на последний момент. Если появились свободные средства, используйте их для досрочного погашения части долга — банк скорректирует срок или размер будущих платежей. Либо отложите деньги про запас на случай непредвиденных финансовых сложностей, - сообщает Тюменская область сегодня.
