Садовод посоветовала, какие цветы лучше сеять осенью

Садовод Нина Щербакова поделилась советами по озимыми посевами однолетних цветов.



Приоритеты озимых посевов таковы:

– семена проходят естественную стратификацию и выживают сильнейшие;

– растения становятся более крепкими, с более продолжительным и пышным цветением;

– всходы появляются гораздо раньше, чем от весенних посевов.

Какие однолетние цветы можно сеять:

1. Астры – один из лучших вариантов озимого посева, так как после зимовки в грунте рассада получается закаленной и наименее подвержена заболеваниям. Цветение наступает раньше на 2–3 недели.

2. Календула – неприхотливый однолетник, который радует цветением все лето. Сеют свежесобранные семена.

3. Космея – классика старых садов. Но особенно красивы махровые сорта. Семена отлично переносят зиму, всходы появляются ранней весной, соответственно, цветение наступает раньше. К почвам нетребовательна.

4. Лаватера – один из красивоцветущих и неприхотливых однолетников. Лучше всего растет на рыхлых и легких грунтах. Пересадка нежелательна, поэтому сеют на постоянное место.

5. Эшшольция – милый однолетник, который украсит любую клумбу. Предпочитает открытые солнечные места. Посев лучше производить сразу на место, так как пересадку не терпит.

6. Алиссум – очень нарядный многолетник. Семена мелкие, поэтому сеять желательно на постоянное место. Предпочитает солнечные участки с плодородным грунтом. Посевы следует проводить, когда установятся заморозки. Для мелких семян делать канавки глубиной 1 см, для более крупных – 3–5 см. Посевы не поливать.

При озимом посеве норму высева следует увеличить на 25–30 процентов, - сообщает Тюменская область сегодня.