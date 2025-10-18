Садовод посоветовала, какие цветы лучше сеять осенью

Садовод Нина Щербакова поделилась советами по озимыми посевами однолетних цветов.
Приоритеты озимых посевов таковы:
– семена проходят естественную стратификацию и выживают сильнейшие;
– растения становятся более крепкими, с более продолжительным и пышным цветением;
– всходы появляются гораздо раньше, чем от весенних посевов.
Какие однолетние цветы можно сеять:
1. Астры – один из лучших вариантов озимого посева, так как после зимовки в грунте рассада получается закаленной и наименее подвержена заболеваниям. Цветение наступает раньше на 2–3 недели.
2. Календула – неприхотливый однолетник, который радует цветением все лето. Сеют свежесобранные семена.
3. Космея – классика старых садов. Но особенно красивы махровые сорта. Семена отлично переносят зиму, всходы появляются ранней весной, соответственно, цветение наступает раньше. К почвам нетребовательна.
4. Лаватера – один из красивоцветущих и неприхотливых однолетников. Лучше всего растет на рыхлых и легких грунтах. Пересадка нежелательна, поэтому сеют на постоянное место.
5. Эшшольция – милый однолетник, который украсит любую клумбу. Предпочитает открытые солнечные места. Посев лучше производить сразу на место, так как пересадку не терпит.
6. Алиссум – очень нарядный многолетник. Семена мелкие, поэтому сеять желательно на постоянное место. Предпочитает солнечные участки с плодородным грунтом. Посевы следует проводить, когда установятся заморозки. Для мелких семян делать канавки глубиной 1 см, для более крупных – 3–5 см. Посевы не поливать.
При озимом посеве норму высева следует увеличить на 25–30 процентов, - сообщает Тюменская область сегодня.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru