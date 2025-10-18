Покупатели готовятся в традиционному сезону распродаж

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Дмитрий Морковкин рассказал, как сэкономить в распродажи.

"Чтобы действительно сэкономить в период распродаж, а не потратить лишнего, нужно придерживать следующих правил.

1. Составить список предполагаемых покупок, а также запланировать на них конкретный бюджет, чтобы определить вы готовы потратить на распродажи.

2. Нужно сравнивать цены, в разных магазинах или маркетплейсах, так как иногда перед акциями продавцы искусственно завышают стоимость товара, затем снижая ее в период распродаж, делая якобы большую скидку на товар", - говорит эксперт.

3. Стоит заранее распланировать покупки. В разных магазинах / маркетплейсах, стоит заранее положить в корзину все необходимые товары, а затем оплатить их там, где будет выгоднее.

4. Реальную выгоды от покупок в период распродаж можно получить, приобретая несезонные товары, - сообщает АиФ-Тюмень.