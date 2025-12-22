Тюменцев зовут на мастер-классы и вечера настольных игр

3 января в Молодежном театральном центре "Космос" стартует "Большая зимняя мастерская". Гостей ждут мастер-классы по художественному искусству, танцам и импровизации, а также вечер настольных игр и концертно-игровая программа. Вход бесплатный по предварительной регистрации в группе "Космос | Молодежный театральный центр".

3 января в 17:00 состоится Вечер настольных игр от объединения Geek Galaxy (12+). Участников ждет обширная коллекция настольных игр различных форматов: быстрые и длительные, семейные и кооперативные, классические и современные.

4 января в 17:00 состоится мастер-класс по импровизации от команды Talking Head (16+). Жители города познакомятся с принципами взаимодействия со зрителем, техникой работы с ассоциациями и методами построения комедийной сцены.

5 января в 18:00 фольклорный ансамбль "Ленок" проведет концертно-игровую программу "Супрядки" (12+). Тюменцы смогут погрузиться в атмосферу народного творчества. Вместе с ансамблем они будут петь русские народные песни, водить хороводы и изучать национальные инструменты.

6 января в 15:00 на мастер-классе по хастлу (16+) горожане освоят базовый шаг и основные фигуры танца. Помимо этого, они попробуют себя в импровизации под знакомую музыку. Занятие проведет клуб парных танцев "Алгоритм".

7 января в 16:00 пройдет мастер класс по актерскому мастерству (16+). Участники освоят техники работы с эмоциональными и физическими реакциями как основой актерской игры. В программе — практические упражнения и импровизационные задания, направленные на преодоление внутренних блоков, страхов и противоречий. Мастер класс проведет Антон Черепков — актер высшей категории, педагог по актерскому мастерству и режиссер концертных программ.

7 января в 18:00 состоится рукодельный мастер-класс "Символ года" от мастерской "У меня лапки" (12+). Жители города создадут деревянный сувенир: распишут фигурку лошади красками и составят пожелания на будущий год.

8 января в 17:00 театральный художник Маша Хайбуллина проведет арт-практику "Мифическое существо — карта моего внутреннего мира" (12+). Участникам предложат изобразить мифическое существо на бумаге. Это групповая практика с элементами рефлексии, призванная помочь тюменцам исследовать и осмыслить свои личностные качества через творчество.

9 января в 17:00 жители города посетят арт-практику "Кукла Я — образ моего внутреннего существа" (12+). Тюменцы создадут символическую фигуру из крафт-бумаги. Арт-практика поможет участникам исследовать и выразить собственное состояние, внутренние качества и переживания. Занятие проведет театральный художник Маша Хайбуллина, - сообщает Мой-портал.ру.

"Новогодние каникулы — отличный повод провести время с пользой, научиться чему-то новому и зарядиться праздничным настроением. На "Большой зимней мастерской" жители города смогут лично познакомиться с представителями тюменских сообществ, которые создают яркие городские события. А в холле "Космоса" художник Маша Хайбуллина оформила праздничные фотозоны, где гости смогут сделать памятные новогодние снимки", — поделилась Ирина Вадачкория, руководитель Молодежного театрального центра "Космос".