Для тюменской молодежи выпустили образовательную медиасерию по социальному проектированию

Команда образовательной программы "ПроПроекты" подготовила серию обучающих клипов "База знаний" для молодежи Тюменской области. Они направлены на повышение грамотности в области социального проектирования. Видеоматериалы стали частью медиаблока программы и активно используются в образовательных мероприятиях, консультациях и чатах поддержки участников. Их можно найти в группе "Мультицентр "Моя территория | Тюмень" во ВКонтакте, - сообщает Мегатюмень.

Серия клипов "База знаний" представляет собой практический инструмент для самостоятельного обучения. Всего доступны четыре видеоролика, которые посвящены ключевым этапам работы — от генерации идеи до подготовки отчета:

— "Как разогнать идею с помощью генерации" — гайд по преобразованию идеи в основу проекта,

— "8 ошибок, которые мешают получить финансирование" — разбор и анализ типичных ошибок в заявках на конкурс "Росмолодежь.Гранты",

— "Контрольные точки" — основы проектного планирования: этапы, логика, тайминг,

— "Отчетность Росмолодежь.Гранты — как сдать идеально" — пошаговая инструкция по подготовке отчетной документации.

Видеоматериалы представлены в доступной и динамичной форме и раскрывают самые важные темы для успешной подачи заявок для Росмолодежь.Гранты.

— Серия клипов стала важным шагом в повышении грамотности молодых проектных команд. Мы стремились сделать материалы понятными, динамичными и практико-ориентированными — чтобы каждый мог не просто посмотреть ролик, а сразу применить рекомендации в своем проекте. Уже сегодня мы видим, что клипы помогают участникам увереннее заходить в грантовые конкурсы и улучшать качество своих заявок, — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" Айгерим Уакпаева.