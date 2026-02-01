Жители Тюменской "матрешки" стали реже брать кредиты

Жители тюменской "матрешки" стали меньше брать кредиты. В 2025 году они оформили ипотечные кредиты на сумму 187 млрд рублей, потребительские и автокредиты на сумму 648 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом объем выдачи ипотечных кредитов снизился на 3%, потребительских – на 16%, отмечают в отделении по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка РФ.