Мошенника из Хабаровска в Тюмени приговорили к 4 годам колонии за обман пенсионерок

Обвиненный в мошенничестве 19-летний студент дорожно-строительного техникума из Хабаровска ближайшие четыре года проведет в исправительной колонии общего режима, а еще суд обязал его выплатить 2,7 млн рублей двум обманутым в Тюмени пенсионерам.

В июле 2025 года в Хабаровске юноше предложили "подработку" – сбор денег у пожилых людей с гонораром до 20%. В начале августа он приехал в Тюмень, где арендовал жилье и приступил к обману пенсионеров по инструкциям, полученным в мессенджере. После молодого человека задержали в Екатеринбурге после приезда из Новосибирска и передали тюменским правоохранителям, сообщили в пресс-службе судов ТО.

Обманутые женщины рассказали, как действовал мошенник. Лилия Ивановна рассказала, что ей позвонили, представившись следователями ФСБ, и заявили о ее причастности к финансированию ВСУ. Под угрозой уголовного преследования ее убедили передать 620 тысяч рублей "сотруднику ФСБ" с кодовым словом "Порядок". Светлана Борисовна сообщила, что ей позвонил "сотрудник ФСБ" Сугробов и сообщил о попытке взлома ее счетов и переводе денег на Украину. Ее убедили снять со счетов 2 114 503 рубля и передать их "агенту" с кодовым словом "Цветок". Также ей рекомендовали продать акции и перевести деньги через систему "Юнистрим". После этого "специалисты" перестали выходить на связь.