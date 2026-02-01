Сбор вещей для госпиталя в Краснодоне проводят в Тюмени до 12 февраля

В Штабе общественной поддержки “Единой России” до 12 февраля проводится сбор гуманитарной помощи для госпиталя в подшефном Краснодоне.
Бойцам, которые проходят лечение, нужны одежда и гигиеническое принадлежности: шапки, нижнее белье, резиновые тапочки 41-46 размеров, утепленные калоши, трико, футболки с длинным рукавом, носки на гипс, а также шампунь, пена для бритья, бритвенные станки, ватные палочки. Требуются и костыли, туалетная бумага, мешки для мусора, швабры.
Еще есть запрос на более дорогостоящие вещи, такие как термопот на 20 литров, бойлер, стиральные машины, тумбочки, унитазы, холодильник, телевизоры и офисная мебель. Вещи принимаются только новые, хорошо упакованные и подписанные.
Ольга Швецова, руководитель регионального исполкома партии “Единая Россия”, заместитель регионального координатора “Женского движения Единой России”:
Мы не можем остаться в стороне от нужд госпиталя, где проходят лечение наши герои. Штаб общественной поддержки не впервые становится местом, объединяющим тюменцев, желающих помочь людям, находящимся за тысячи километров. Мы вместе с теми, кто нуждается в поддержке.
Сбор продлится в рамках работы федерального партийного проекта “Женское движение Единой России”.
