В тюменской колонии за год произвели более 115 тонн круп

В крупоцехе исправительной колонии № 2 УФСИН России по Тюменской области произвели более 115 тонн гороха, ячневой, пшеничной и перловой круп, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что зерно проходит все виды технологической обработки: начиная от очистки и сортировки, заканчивая фасовкой готовой продукции. Все крупы выпускаются в соответствии с ГОСТ и имеют сертификаты качества. В цехе по производству круп различного ассортимента работают 8 осужденных, они прошли специальное обучение и медицинский контроль.

Производственные мощности "Крупоцеха" разрешают обеспечить потребность внутрисистемных нужд подразделений уголовно-исполнительной системы области, а также учреждение готово осуществлять поставки в регионы УрФО и сторонним заказчикам, отмечают в УФСИН.