Забота на дороге: тюменские автоинспекторы проведут профилактические акции для водителей-родителей

Тюменские автоинспекторы расскажут водителям-родителям в Тюменской области, что такое "детский" стиль вождения. Разъяснительные мероприятия по безопасности детей-пассажиров в преддверии новогодних каникул пройдут на трассах региона, а также в населенных пунктах – у детских садов и школ.

"Риск совершения ДТП с участием детей-пассажиров резко возрастает в конце декабря и начале января, в том числе из-за роста трафика движения и перевозок детей к родственникам, в том числе другие регионы страны, - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Именно поэтому сотрудники Госавтоинспекции будут настоятельно рекомендовать водителям сбавить скорость, избегать резких маневров, не выезжать на встречную полосу, ездить аккуратно даже в самых коротких поездках и соблюдать правила перевозки детей", - добавил Андрей Миллер.

В 2025 году число ДТП с участием юных пассажиров не снижается. Вместе с Госавтоинспекцией в акциях по безопасности детей-пассажиров примут участие "родительские патрули", представители дорожных служб, медицинские работники, - сообщает ГИБДД Тюменской области.