Работа со смыслом: в Тюменской области ждут новых сотрудников в силовые ведомства

По данным департамента труда и занятости населения, в Тюменской области открыты вакансии для специалистов в силовых ведомствах. Найти работу в Тюменской области могут 67 полицейских, 18 следователей, 15 участковых, 10 оперативных дежурных, семь спасателей.

Открыто семь мест для командиров отделений (горно-спасательной, пожарной части).

Также требуется 21 охранник ведомственной охраны, еще 204 охранника без указания профиля и др.

В регионе востребованы военнослужащие, стрелки. Напомним, что до 31 декабря заключившие контракт с Минобороны РФ в Тюменской области получат повышенную единовременную выплату в размере 3 млн 400 тыс. рублей. Иметь тюменскую прописку не обязательно.

Всего, по данным на 1 декабря 2025 года, в Тюменской области открыто 19,9 тысячи вакансий. 73,3% обратившихся за содействием в службу занятости трудоустроены, - сообщает Вслух.ру.