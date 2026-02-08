Волонтеры тюменского водоканала учат беречь воду с детства

Экологические уроки "Хранители воды" проводят волонтеры "Росводоканал Тюмень" для тюменских школьников. Более 60 ребят узнали о том, как очищают питьевую воду и стоки и как бытовые привычки влияют на сохранение водных ресурсов, сообщает "Росводоканал Тюмень".

"Мы рассказываем школьникам, как устроена система водоснабжения и водоотведения, какой путь проходит вода от реки до крана, как очищаются стоки и почему важно бережно относиться к чистой воде", - пояснила руководитель волонтерского движения "Росводоканал Тюмень" Надежда Рогалева.

Занятия проходят в интерактивном формате: школьники участвуют химических опытах с водой, смотрят и обсуждают видеоролики об очистке воды и стоков. Отдельный блок посвящен вопросам безопасности, например, детям объясняют, как действовать в случае обнаружения открытого люка, - сообщает Тюменская линия.

"Проект помогает не только расширить знания детей об окружающем мире, но и сформировать ответственное отношение к природе с раннего возраста. Многие факты, которые ребята узнали на этом уроке, стали открытием и для взрослых", - отметила учитель начальных классов школы №56 Валентина Короткова.