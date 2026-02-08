Капли от насморка под контролем: врачи предупреждают тюменцев о скрытых рисках

Врач-оториноларинголог тюменской Городской поликлиники № 13 Мария Пасечник предупреждает: капли от насморка могут разрушить здоровье и привести к серьезным последствиям.

Сосудосуживающие капли (деконгестанты) содержат вещества (оксиметазолин, ксилометазолин, нафазолин и др.), которые резко сужают кровеносные сосуды в носовой полости. Отек спадает — и наступает свобода дыхания.

При длительном применении (более 5-7 дней) возникает обратный эффект (медикаментозный ринит): сосуды "разучиваются" суживаться самостоятельно. Без капель возникает еще более сильный отек — реактивная гиперемия. Нос снова закладывает. Получается "замкнутый круг".

Развивается физическая и психологическая зависимость. Это может вызвать разрушение слизистой оболочки, спазм сосудов нарушает ее питание. Возникают хронические кровотечения, образуются корки. Восстановить ее нормальное состояние становится крайне сложно.

Постоянное повреждение и раздражение слизистой носа — это состояние хронического воспаления. А длительное воспаление является фактором риска для развития злокачественных процессов в любых тканях организма, - сообщает Евгения Алешина, пресс-секретарь городской поликлиника №13 (г. Тюмень).

"Даже если риск не абсолютно доказан, - отмечает Мария Пасечник, - длительное воздействие химического вещества на чувствительную слизистую оболочку в сотни раз превышающее рекомендованные сроки — это всегда неоправданный риск, который нельзя исключать".