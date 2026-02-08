Раннее выявление онкологии — шанс перехватить болезнь на старте

В кабинет раннего выявления заболеваний обратился мужчина 60 лет с жалобой на образование на носу. По словам пациента, оно постепенно увеличивалось в течение нескольких лет. Мужчина ранее не обращался к врачу.

При осмотре с использованием дерматоскопа у специалиста Областной больницы № 3 Полины Клюсовой возникло подозрение на базалиому. Пациент был направлен в Центр амбулаторной онкологической помощи для дообследования. В день приема онколога у пациента взяли соскоб, который подтвердил базальноклеточный рак кожи. Сейчас мужчина успешно проходит лечение.

"Любое образование на коже, которое растет, меняет цвет или форму, требует внимания. Очень часто пациенты годами наблюдают такие изменения, надеясь, что они исчезнут сами. Это опасное заблуждение — именно своевременное обследование позволяет выявить рак на ранней стадии", — отмечает Полина Клюсова.

В Неделю профилактики онкологических заболеваний особенно важно помнить, что профилактика начинается с внимательного отношения к своему здоровью, которое включает регулярные профилактические осмотры и прохождение диспансеризации, - сообщает КП-Тюмень.