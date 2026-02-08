В Тюменской области усилили внимание к репродуктивному здоровью

Целью программы углубленной диспансеризации репродуктивного здоровья является раннее выявление гинекологических патологий, инфекций и подготовка к беременности.

Особое внимание уделяется диагностике эндометриоза и профилактике рака шейки матки.

– Обязательным считается тестирование на вирус папилломы человека (ВПЧ), который является предшественником рака, — поясняет акушер-гинеколог Елена Ворошило.

При выявлении онкогенных типов ВПЧ пациентку направляют на кольпоскопию. Врачи также рекомендуют профилактическую вакцинацию. Для планирующих беременность программа становится основой прегравидарной подготовки.

– Проверяем титры антител к краснухе и кори, поскольку эти заболевания опасны для плода. Если иммунитета нет, направляем на заблаговременную вакцинацию, – отмечает Ворошило.

Важно, что к обследованию привлекают и мужчин: они могут пройти осмотр уролога и сдать необходимые анализы. По результатам осмотра определяется группа здоровья и даются дальнейшие рекомендации, - сообщает Тюменская область сегодня.