В Тюменской области усилили внимание к репродуктивному здоровью

Целью программы углубленной диспансеризации репродуктивного здоровья является раннее выявление гинекологических патологий, инфекций и подготовка к беременности.
Особое внимание уделяется диагностике эндометриоза и профилактике рака шейки матки.
– Обязательным считается тестирование на вирус папилломы человека (ВПЧ), который является предшественником рака, — поясняет акушер-гинеколог Елена Ворошило.
При выявлении онкогенных типов ВПЧ пациентку направляют на кольпоскопию. Врачи также рекомендуют профилактическую вакцинацию. Для планирующих беременность программа становится основой прегравидарной подготовки.
– Проверяем титры антител к краснухе и кори, поскольку эти заболевания опасны для плода. Если иммунитета нет, направляем на заблаговременную вакцинацию, – отмечает Ворошило.
Важно, что к обследованию привлекают и мужчин: они могут пройти осмотр уролога и сдать необходимые анализы. По результатам осмотра определяется группа здоровья и даются дальнейшие рекомендации, - сообщает Тюменская область сегодня.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru