Махровый ковер из Тюмени — уютный тренд с сибирским акцентом

Дизайнеры Екатерина Ранинен и Ольга Цырятьева создают авторские платки, визуализирующие культурные символы области. В основу коллекций легли узоры тюменского махрового ковра, мотивы деревянного зодчества, образы сибирских сказок, включая "Конька-Горбунка", и даже редкие природные факты.

– Мало кто знает, что в реке Тюменке в свое время добывали жемчуг или что у нас растет редкая орхидея. Мы хотим, чтобы художники осмыслили эти темы, а затем перенесли их на ткань, — отмечает Екатерина Ранинен.

– Через платок, через моду, через искусство мы можем донести то, что было здесь сто или даже двести лет назад. Это способ сохранить преемственность поколений, – уверена Ольга Цырятьева.

Проект, существующий менее года, уже получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив. В 2026 году дизайнеры запустят этап "Платки как искусство". Сейчас идет прием заявок на конкурс для художников и иллюстраторов. Победители получат денежные призы, а их работы будут перенесены на коллекционные шелковые платки, - сообщает Тюменская область сегодня.