Кадры для села на вес золота: сколько сегодня платят в АПК Тюменской области

В Тюменской области открыто почти 900 вакансий в сфере сельского и лесного хозяйства, охоте, рыболовстве и рыбоводстве. Есть работа для 74 трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства. Они смогут зарабатывать до 76 тыс. 627 руб. в месяц. А также для 18 животноводов (до 52 тыс. 300 руб.) и семи птицеводов (55 тыс. руб.). Агрономы станут получать до 70 тыс. 320 руб., свободно 15 мест.

Зарплата дояра - 48 тыс. 952 руб., есть девять вакансий. Операторам птицефабрик и механизированных ферм предложат 62 тыс. 500 руб. (три вакансии).

Кроме того, организации примут 44 рабочих по уходу за животными, им будут платить до 37 тыс. 285 руб. Нужны три конюха с заработком до 28 тыс. 988 руб., - сообщает Вслух.ру.