Тарифы по-новому: в 2026 году ЖКХ перейдет на обновленную систему индекс

В 2026 году российская система жилищно-коммунального хозяйства перейдет на новую модель индексации тарифов. Согласно правительственному распоряжению, рост стоимости ресурсов впервые за долгое время пройдет в два этапа. Решение призвано сбалансировать интересы жителей и ресурсоснабжающих организаций.

Первый этап индексации прошел 1 января 2026 года и составил фиксированные 1,7% для всех регионов. Основное же изменение цен произойдет 1 октября. Параметры осеннего повышения будут варьироваться: от 8% в Хакасии до 22% в Ставропольском крае. Значительный рост ожидается также в Дагестане (19,7%), Тамбовской (17,5%) и Тюменской (17,2%) областях.

По мнению профессора Финансового университета Надежды Капустиной, двухэтапная модель направлена на смягчение финансовой нагрузки.

"Подобная система позволяет избежать шокового воздействия на семейные бюджеты, растягивая адаптационный период и давая домохозяйствам время для пересмотра структуры расходов", - говорит эксперт.

В условиях роста тарифов эксперты призывают переходить к осознанному потреблению и использовать современные технологии. Дмитрий Морковкин напоминает, что даже простая замена ламп накаливания на светодиодные сокращает потребление электричества на освещение в несколько раз, окупая инвестиции в среднесрочной перспективе.

Важнейшим инструментом экономии остается установка индивидуальных приборов учета. Это исключает оплату по нормативам, которые зачастую значительно превышают реальный объем потребляемой воды или тепла, - сообщает АиФ-Тюмень.