Кампус будущего: наука и технологии становятся новой точкой притяжения Тюмени

Делегация Тюменской области посетила с рабочим визитом МГТУ им. Н.Э. Баумана. Поездка была посвящена изучению взаимодействия высших учебных заведений, промышленных предприятий и нефтегазовых компаний.

- Еще с советских времен это был передовой вуз, таковым остался и сейчас, - говорит генеральный директор ООО "ИнТех" Андрей Коротченко. - Идея кампуса здесь уже состоялась в том виде, который мы хотели бы видеть у себя. В его основе принципы коммерциализации и клиентоориентированности. Отмечу высокий уровень профессорско-преподавательского состава. В общем нам есть к чему стремиться, хотя, считаю, что преподаватели Тюменского индустриального университета обладают всеми необходимыми компетенциями для работы в кампусе такого уровня, который должен появиться в Тюмени. Мы должны быть нацелены на создание технологичных площадок, где можно реализовывать новые идеи.

Для воплощения тюменских разработок в жизнь в регионе предусмотрены меры поддержки.

- В сфере промышленности есть возможность оформить инвестиционные займы до 50 миллионов рублей на реализацию новых инвестпроектов и на расширение действующих. Особое внимание уделяем улучшению предложений по инфраструктуре. Это, прежде всего, относится к созданию новых и расширению действующих индустриальных парков. Первые резиденты уже появились в Московском индустриальном парке, также есть отличная площадка возле аэропорта Рощино. На два гектара расширится индустриальный парк Боровский, кроме того на стадии планирования находится индустриальный парк Боровский 2, - сообщил генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

По материалам департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.