Когда разговоры не помогают: тюменцам подсказали, в какой момент идти к психотерапевту

Тюменский семейный психотерапевт, ведущая терапевтических групп Эльвира Соколова рассказала, какие моменты в отношениях мужа и жены могут сигнализировать о необходимости обратиться к специалисту и, способна ли терапия спасти от развода.

Первым признаком является невозможность справиться вдвоем. Когда разговоры больше не приводят к сближению, а, напротив, приносят моральную боль. По кругу могут повторяться конфликты на почве: денег, секса, детей, контроля, ревности и границ. В паре присутствует эмоциональное охлаждение. Супруги живут как соседи: без тепла, интереса друг к другу, желания делиться чем-то. Существуют недомолвки, обиды, молчание, пассивная агрессия.

Поводом обратиться к психотерапевту также могут стать повторяющиеся в голове мысли: "Я не понимаю, зачем мы вместе"; "Зачем мне все это надо?", а также внезапные разговоры о разводе, озвученные в качестве угрозы или единственного выхода.

– Как показывает практика, самые устойчивые изменения происходят, когда пара приходит чуть раньше, а не в момент, когда все рушится, – сообщила Эльвира Соколова.

Нужен психотерапевт, который работает именно с парами и имеет подготовку в системной семейной терапии или супружеском консультировании.

– Пара – это не два индивидуальных клиента, это отдельная система, – добавила Эльвира Соколова.

Специалист, работающий с парами, должен быть нейтрален и не занимать сторон. Если вы чувствуете, что он поддерживает только одного, об этом нужно сказать и потребовать беспристрастности. Вы должны ощущать безопасность в те моменты, когда говорите правду. А ходить можно и вдвоем, и по отдельности.

– Основной формат – семейная терапия. Именно в работе с парой видна живая динамика отношений, проявляются реальные паттерны общения, есть возможность корректировать способы контакта, а не только давать понимание происходящих между ними процессов, – отметила Эльвира Соколова.

Индивидуальная терапия нужна в случае, если у одного из партнеров сильная травма, тревога, депрессия, есть личная история, которая мешает быть в паре, или нужно отдельное время и место, чтобы разобраться с собой, - сообщает Мегатюмень.