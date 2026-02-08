Экономия без потерь: в регионе снижают расход чистой воды на очистных

Специалисты "Росводоканал Тюмень" вдвое сократили объем промывных вод на водоочистных сооружениях в селе Большое Сорокино.

По данным пресс-службы компании, при циркуляции ресурса поры забиваются, что может привести к снижению качества водоподготовки. Для восстановления работы фильтрующего оборудования на станции предусмотрена промывка мембранных модулей.

Оборудование промывается чистой водой каждый час. В сутки на профилактические процедуры расходовалось около 80 кубометров воды.

"Мы изучили программное обеспечение и автоматическую систему управления станцией. Нашли золотое сечение и перенастроили оборудование. Нам удалось сохранить график и качество промывки оборудования, но при этом сократить объем водопотребления вдвое до 40 кубометров в сутки", - рассказал начальник цеха по обслуживанию объектов водоснабжения "Росводоканал Тюмень" в Сорокинском округе Андрей Полеваев.

Водоочистные сооружения в селе Большое Сорокино построены в 2021 году по федеральной программе "Чистая вода" и национальному проекту "Экология". Сейчас объект передан на обслуживание "Росводоканал Тюмень". В этом году концессионер приступит к проектированию первых в районе очистных сооружений канализации, сообщает Тюменская линия.