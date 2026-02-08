Итоги месяца на дорогах: автоинспекция подвела первые результаты года

В 2026 году в Тюменской области снизилось число погибших в ДТП людей. В январе в регионе произошло 177 ДТП, в них погибли 20 человек, 293 человека получили ранения.

"Сотрудники

Госавтоинспекции продолжат проводить массовую разъяснительную работу, информируя водителей об опасных участках дорог, где уже случались ДТП, а также о выборе скорости в сложных погодных условиях, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Особое внимание будет уделено безопасности детей-пассажиров", - добавил Андрей Миллер.

Каждое шестое ДТП в Тюменской области произошло с участием детей-пассажиров, погибли два ребенка, 39 детей травмированы. Автоинспекторы активизируют разъяснительную работу с родителями-водителями, в том числе у детских садов и поликлиник, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.