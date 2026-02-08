Выезд с характером: МФК "Тюмень" сыграет тур Суперлиги в Ухте

9 и 10 февраля сыграют "Тюмень" и "Ухта". По данным Суперлиги, с 2023 года соперники ранее провели 24 матча. Тюменцы одержали 9 побед, 14 раз проиграли, и была одна ничья.

МФК "Тюмень" готовится к 17 туру БЕРСИТИ Суперлиги по футзалу. Два матча пройдут в Ухте (республика Коми).

Сейчас команды – соседи в турнирной таблице Суперлиги. "Тюмень" на четвертом месте с 55 игровыми очками. В 30 матчах клуб одержал 18 побед, в том числе 16 – в основное время. "Ухта" с 54 очками на пятом месте, - сообщает Вслух.ру.

6+